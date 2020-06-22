Туреччина звинуватила Грецію в небажанні вести діалог з Анкарою

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відкинув звинувачення в тому, що Анкара не бажає шукати рішення шляхом переговорів з Грецією, заявивши, що грецькому прем'єру потрібно "подивитися в дзеркало і запитати себе, де він неправий".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Чавушоглу заявив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хотів діалогу з грецьким урядом після його обрання в липні минулого року, але Афіни "не бажають" вступати в переговори.

"Замість роботи.... проти нас вони повинні говорити з нами", - сказав міністр, вказуючи на зусилля Греції щодо укладання угод про виняткову економічну зону зі своїми сусідами, натякаючи на плани Анкари з буріння біля берегів Кіпру і звинувачуючи Афіни в змові з Францією і Європейським Союзом.

"Зусилля Афін щодо виключення нас марні", - сказав Чавушоглу, додавши, що Туреччина буде захищати свої права.

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На питання про те, як Туреччина відреагує на зусилля Греції щодо запобігання розвідувального буріння родовищ вуглеводнів у Східному Середземномор'ї після укладення Анкарою угоди про морські кордони з лівійським урядом у Триполі, Чавушоглу відповів: "Нехай спробують."

"Ніхто не посміє зупинити наші бурові кораблі... якщо вони захочуть ескалації, ми відповімо", - додав він.

Нагадаємо, на початку червня міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос заявив, що країна готова будь-яких сценаріїв з огляду на напруженість із Туреччиною, в тому числі до військового конфлікту.

До цього Міністерство закордонних справ Греції викликало посла Туреччини у зв’язку з намірами турецької сторони проводити розвідку нафти і газу у районах грецького континентального шельфу.

Союзники по НАТО Греція і Туреччина мають давні суперечки з приводу повітряного простору і морських кордонів в Егейському морі, а також щодо прав на мінеральні ресурси в східному Середземномор'ї.

Торік відносини між Грецією і Туреччиною загострилися через підписаний між Туреччиною і Лівією меморандум про взаєморозуміння щодо розмежування морських зон.