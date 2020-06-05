Міністр оборони Греції заявив про готовність до військового конфлікту з Туреччиною

Міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос заявив, що країна готова будь-яких сценаріїв з огляду на напруженість із Туреччиною, в тому числі до військового конфлікту.

Про це він сказав в ефірі одного з грецьких телеканалів, повідомляє "Європейська правда".

Панайотопулос підкреслив, що Греція піклується про збільшення стримуючої сили своєї армії, зокрема, розвідки.

А коли його запитали, чи готова Греція до військового рішення він відповів: "Саме так! Ми готуємося до будь-яких несподіванок. Звичайно, військове втручання можливе у всіх випадках. Ми не хочемо такого розвитку подій, але хочемо дати зрозуміти, що зробимо все можливе, щоб максимально захистити наші суверенні права".

"Останнім часом Туреччина поводиться досить агресивно. Я вважаю, що єдиний спосіб для Греції впоратися з цією поведінкою, яка в цілому має зростаючу тенденцію до агресії, - це, з одного боку, вичерпати пустити в хід всі можливі дипломатичні засоби, а з іншого - забезпечити збільшення стримуючої потужності Збройних сил", - цитує міністра грецький портал In.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Греції викликало посла Туреччини у зв’язку з намірами турецької сторони проводити розвідку нафти і газу у районах грецького континентального шельфу.

Союзники по НАТО Греція і Туреччина мають давні суперечки з приводу повітряного простору і морських кордонів в Егейському морі, а також щодо прав на мінеральні ресурси в східному Середземномор'ї.

Торік відносини між Грецією і Туреччиною загострилися через підписаний між Туреччиною і Лівією меморандум про взаєморозуміння щодо розмежування морських зон.