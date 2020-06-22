Турция обвинила Грецию в нежелании вести диалог с Анкарой

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отверг обвинения в том, что Анкара не желает искать решение путем переговоров с Грецией, заявив, что греческому премьеру нужно "посмотреть в зеркало и спросить себя, где он не прав".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Чавушоглу заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел диалога с греческим правительством после его избрания в июле прошлого года, но Афины "не желают" вступать в переговоры.

"Вместо работы... против нас они должны говорить с нами", - сказал министр, указывая на усилия Греции по заключению соглашений об исключительной экономической зоне со своими соседями, намекая на планы Анкары по бурению у берегов Кипра и обвиняя Афины в сговоре с Францией и Европейским Союзом.

"Усилия Афин об исключении нас бесполезны", - сказал Чавушоглу, добавив, что Турция будет защищать свои права.

Читайте также НАТО расследует инцидент между кораблями Турции и Франции в Средиземном море

На вопрос о том, как Турция отреагирует на усилия Греции по предотвращению разведочного бурения месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье после заключения Анкарой соглашения о морских границах с ливийским правительством в Триполи, Чавушоглу ответил: "Пусть попробуют".

"Никто не посмеет остановить наши буровые корабли... если они захотят эскалации, мы ответим", - добавил он.

Напомним, в начале июня министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна готова к любым сценариям, учитывая напряженность с Турцией, в том числе к военному конфликту.

До этого Министерство иностранных дел Греции вызвало посла Турции в связи с намерениями турецкой стороны проводить разведку нефти и газа в районах греческого континентального шельфа.

Союзники по НАТО Греция и Турция имеют давние споры по поводу воздушного пространства и морских границ в Эгейском море, а также о правах на минеральные ресурсы в восточном Средиземноморье.

В прошлом году отношения между Грецией и Турцией обострились из-за подписанного между Турцией и Ливией меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон.