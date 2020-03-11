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Турецькі винищувачі пролетіли над сухопутним кордоном із Грецією

Середа, 11 березня 2020, 17:25

Турецькі винищувачі 11 березня пролетіли над грецько-турецьким сухопутним кордоном на півночі грецького регіону Єврос.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Зокрема, пара турецьких літаків F-16 провела політ над північним Євросом, на висоті від 10 тис. до 500 футів, о 14:50.

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Невдовзі, о 3:25, інша пара турецьких літаків F-16 провела політ над комплексом островів в центральному районі Егейського моря на висоті 26 тис. футів.

Коментуючи раніше цього дня переслідування турецьким кораблем грецької берегової охорони біля Коса, грецький міністр судноплавства Янніс Плакіотакіс заявив, що мета Туреччини є чіткою, "спровокувати інцидент в Егейському морі".

Грецький уряд днями звинуватив Туреччину в нападі на грецькі війська за допомогою сльозогінного газу на прикордонному переході Кастаньєс.

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