В Італії льодовик накрили величезним брезентом, щоб зупинити танення

У північній Італії захисники природи накривають величезним брезентом льодовик Presena, який втратив більше третини свого об’єму з 1993 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Відразу після закінчення лижного сезону активісти намагаються зупинити танення, використовуючи білий брезент, який блокує сонячне проміння.

"Ця область постійно скорочується, тому ми покриваємо якомога більшу її частину", - пояснює Давид Паніцці, який очолює компанію Carosello-Tonale, що виконує цю роботу.

Проєкт почався в 2008 році, тоді було приховано приблизно 30 000 квадратних метрів льодовика, в цьому році планують накрити 100 000 квадратних метрів на висоті від 2700 до 3000 метрів.

Покриття - це геотекстильний брезент, що відбиває сонячне світло, підтримує температуру нижче, ніж зовнішня, і таким чином зберігає якомога більше снігу.

Смуги брезенту розміром 70 на 5 метрів з'єднують один з одним, щоб під ними не було теплих протягів. Мішки з піском виступають в якості якоря від вітру.

Брезент австрійського виробництва коштує до 400 євро кожен, і команді потрібно шість тижнів, щоб його встановити, і ще шість тижнів, щоб прибрати, перш ніж настане зима.