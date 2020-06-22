В Италии ледник накрыли огромным брезентом, чтобы остановить таяние

В северной Италии защитники природы накрывают огромным брезентом ледник Presena, который потерял более трети своего объема с 1993 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Сразу после окончания лыжного сезона активисты пытаются остановить таяние, используя белый брезент, который блокируют солнечные лучи.

"Эта область постоянно сокращается, поэтому мы покрываем как можно большую ее часть", - объясняет Давид Паницци, который возглавляет компанию Carosello-Tonale, выполняющего эту работу.

Проект начался в 2008 году, тогда было скрыто примерно 30 000 квадратных метров ледника, в этом году планируют накрыть 100 000 квадратных метров на высоте от 2700 до 3000 метров.

Покрытие - это геотекстильный брезент, который отражает солнечный свет, поддерживает температуру ниже, чем внешняя, и таким образом сохраняет как можно больше снега.

Полосы брезента размером 70 на 5 метров соединяют друг с другом, чтобы под ними не было теплых сквозняков. Мешки с песком выступают в качестве якоря от ветра.

Брезент австрийского производства стоит до 400 евро каждый, и команде нужно шесть недель, чтобы его уложить, и еще шесть недель, чтобы убрать, прежде чем наступит зима.