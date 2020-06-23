60% поляків – за збільшення американського контингенту в країні

Близько 60% мешканців Польщі підтримують збільшення контингенту американських військових в країні.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного United Survey на замовлення польських ЗМІ RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

59,9% опитаних респондентів підтримують нарощування військової присутності США у Польщі, з яких 21,2% "впевнено підтримують" і 38,7% - "скоріше підтримують".

Проти висловлюються 30,1%, з яких рішуче проти – 12,9%. Ще 9,9% респондентів не відповіли, що не мають чіткої позиції.

На думку 59,9% опитаних, фінансувати перебування американських військових повинні обидві країни. 32,7% вважають, що усі витрати мають взяти на себе США.

Аналіз за виборчими симпатіями продемонстрував, що найбільше прихильників збільшення контингенту американських військових – серед прихильників Анджея Дуди. З-поміж тих, хто висловив намір голосувати за нього, введення додаткових американських сил підтримують 68%. Дещо менша, але значна підтримка – понад 50% - і серед респондентів, які хочуть голосувати за Роберта Бедроня, Рафала Тшасковського та Шимона Головню.

Водночас, найбільше противників такої ідеї – серед тих, хто збирається підтримувати Владислава Косіняка-Камиша та Кшиштофа Босака – 52%.

Як вже повідомлялося, збільшення американського військового контингенту у Польщі буде серед головних питань обговорення на особистій зустрічі Дональда Трампа та Анджея Дуди під час візиту останнього до Вашингтона, що запланований на завтра.

За попередньою інформацією, до Польщі має прибути до двох тисяч американських солдатів, а не, як передбачалося раніше, до тисячі. Польщі також буде передано командування V корпусом армії США з Кентуккі. Є також план, щоб з Німеччини до Польщі перебазувалися близько 30 американських F-16.