Білий дім підтвердив інформацію про візит президента Польщі і назвав дату

Білий дім офіційно підтвердив інформацію про те, що президент Польщі Анджей Дуда наступного тижня здійснить візит до Вашингтона.

Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

Адміністрація президента США оприлюднила оголошення про візит до Вашингтона президента Польщі Анджея Дуди, підтвердивши новину про візит, яку напередодні оприлюднили ЗМІ з посиланням на джерела в адміністраціях обох лідерів. Він має відбутися 24 червня – за чотири дні до оголошеної дати президентських виборів у Польщі.

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"Як близькі партнери та союзники в НАТО, США та Польща продовжать розвивати співпрацю у багатьох сферах. Президенти Трамп і Дуда обговорять подальший розвиток нашої співпраці у сфері оборони, а також торгівлі, енергетики й телекомунікаційної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Польський президент стане першим іноземним лідером, який особисто зустрінеться з Дональдом Трампом з початку пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, інформація про візит неофіційно з’явилася ще напередодні. ЗМІ писали про це з посиланям на власні джерела в адміністраціях обох президентів.

Вважається, що головним питанням обговорення може стати збільшення контингенту американських військових у Польщі після того, як США скоротять свій контингент у Німеччині.

І президент, і прем’єр Польщі висловлювали зацікавленість такою перспективою.

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