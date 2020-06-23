60% поляков - за увеличение американского контингента в стране

Около 60% жителей Польши поддерживают увеличение контингента американских военных в стране.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного United Survey по заказу польских СМИ RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

59,9% опрошенных респондентов поддерживают наращивание военного присутствия США в Польше, из которых 21,2% "уверенно поддерживают" и 38,7% - "скорее поддерживают".

Против высказываются 30,1%, из которых решительно против - 12,9%. Еще 9,9% респондентов ответили, что не имеют четкой позиции.

По мнению 59,9% опрошенных, финансировать пребывание американских военных должны обе страны. 32,7% считают, что все расходы должны взять на себя США.

Анализ по избирательным симпатиям продемонстрировал, что больше всего сторонников увеличения контингента американских военных - среди сторонников Анджея Дуды. Среди тех, кто выразил намерение голосовать за него, введение дополнительных американских сил поддерживают 68%. Несколько меньшая, но значительная поддержка - более 50% - и среди респондентов, которые хотят голосовать за Роберта Бедроня, Рафала Тшасковского и Шимона Головню.

В то же время, больше всего противников этой идеи - среди тех, кто собирается поддерживать Владислава Косиняка-Камыша и Кшиштофа Босака - 52%.

Как уже сообщалось, увеличение американского военного контингента в Польше будет среди главных вопросов обсуждения на личной встрече Дональда Трампа и Анджея Дуды во время визита последнего в Вашингтон, который запланирован на завтра.

По предварительной информации, в Польшу должны прибыть до двух тысяч американских солдат, а не, как предполагалось ранее, до тысячи. Польше также будет передано командование V корпусом армии США из Кентукки. Есть также план, чтобы из Германии в Польшу перебазировались около 30 американских F-16.