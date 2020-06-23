Сенат Франції погодив закон про вихід з надзвичайного стану в охороні здоров'я

Сенат Франції підтримав скоригований проєкт закону про вихід з надзвичайного стану в охороні здоров’я.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, відповідне рішення прийняли вчора увечері.

Депутати Сенату, верхньої палати французького парламенту, погодили проєкт закону, згідно з яким країна буде виходити з надзвичайного стану в охороні здоров’я після 10 липня.

Надзвичайний стан був запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу 24 березня та став підставою для обмеження певних прав громадян. У травні його продовжили до 10 липня, за винятком заморських територій Гвіани та Майотти, де він триватиме аж до 30 жовтня включно – через значно гіршу ситуацію.

Згідно зі змінами до початкового документа, зменшено кількість обмежень, які зможе знову запровадити уряд.

З’явилися зміни також в кодексі про громадське здоров’я, у статтях, на підставі яких були запроваджені перші обмеження на початку епідемії. Крім того, частково обмежили можливість міністра охорони здоров’я втручатися в організацію медсистеми та поміщення осіб на карантин.

Також у проєкті звузили коло авіапасажирів - громадян Франції, для яких тестування на коронавірус буде обов’язковим: це стосуватиметься лише осіб, які "протягом місяця перебували в зоні поширення інфекції".

Депутати Національної асамблеї та Сенату ще повинні будуть разом погодити документ на засіданні спільної комісії, що заплановане на 25 червня. Після цього в обох палатах відбудеться ще одне голосування, останнє слово буде за Нацасамблеєю.