У Франції маски в транспорті залишаться обов'язковими до листопада - міністр

Носіння маски у громадському транспорті у Франції залишатиметься обов'язковим принаймні до листопада або до появи вакцини.

Про це заявила міністр транспорту країни Елізабет Борне, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У Франції носіння маски у всіх видах громадського транспорту, включаючи таксі, є обов'язковим, за порушення правила загрожує штраф 135 євро.

"Носіння маски залишатиметься обов'язковим щонайменше чотири місяці після закінчення надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я", - сказала Борне.

Надзвичайний стан у Франції закінчується 10 липня і уряд не планує продовжувати його дію, але готує закон, який при цьому дозволить продовжити деякі карантинні обмеження.

"Ми не повинні забувати, що вірус циркулює ... Якщо ми не хочемо другої хвилі, ми повинні продовжувати бути уважними. Поки у нас є ризик і поки у нас немає вакцини...Я думаю, що добре продовжувати носити маску", - додала міністр.

Франція поступово скасовує коронавірусні обмеження, але поки продовжують діяти заборона на великі зібрання, поцілунки та обмеження міжнародних поїздок.

Нагадаємо, з 1 червня в країні відкрилися кафе та ресторани, для забезпечення дистанції між клієнтами їм дозволили займати додаткову площу під тераси.

Голова вченої ради при французькому уряді заявляв, що країна не планує запроваджувати загальнонаціональний жорсткий карантин у разі другої хвилі COVID-19.