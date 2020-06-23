Сенат Франции одобрил закон о выходе из чрезвычайного положения в здравоохранении

Сенат Франции поддержал скорректированный проект закона о выходе из чрезвычайного положения в сфере здравоохранения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, соответствующее решение приняли вчера вечером.

Депутаты Сената, верхней палаты французского парламента, согласовали проект закона, согласно которому страна будет выходить из чрезвычайного положения в здравоохранении после 10 июля.

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Чрезвычайное положение было введено в связи с эпидемией коронавируса 24 марта и стало основанием для ограничения определенных прав граждан. В мае его продлили до 10 июля, за исключением заморских территорий Гвианы и Майотты, где оно продлится до 30 октября включительно - из-за значительного ухудшения ситуации.

Согласно изменениям к исходному документу, уменьшено количество ограничений, которые сможет снова ввести правительство.

Появились изменения также в кодексе об общественном здоровье, в статьях, на основании которых были введены первые ограничения в начале эпидемии. Кроме того, частично ограничили возможность для министра здравоохранения вмешиваться в организацию медсистемы и помещение лиц на карантин.

Также в проекте сузили круг авиапассажиров - граждан Франции, для которых тестирование на коронавирус будет обязательным: это будет касаться лишь тех, что "в течение месяца находился в зоне распространения инфекции".

Депутаты Национальной ассамблеи и Сената еще должны будут вместе согласовать документ на заседании совместной комиссии, которое запланировано на 25 июня. После этого в обеих палатах состоится еще одно голосование, последнее слово будет за Нацасамблеей.