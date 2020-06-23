У Туреччині затримали чотирьох осіб за шпигунство на користь Франції – ЗМІ

У Туреччині нібито затримали чотирьох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Франції.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro/AFP, інформацію про це оприлюднило проурядове щоденне видання Sabah. В AFP зазначають, що поки не змогли отримати підтвердження цієї інформації з незалежних джерел.

У матеріалі турецького видання йдеться про те, що колишній працівник служби безпеки генерального консульства Франції у Стамбулі Метін Оздемір сам з’явився у поліцію та заявив, що збирав інформацію для французької зовнішньої розвідки DGSE.

Він нібито передавав Франції інформацію про 120 осіб, серед яких імами, за щомісячну грошову винагороду.

Також Оздемір, нібито видаючи себе за представника турецької розвідки, що шукає інформацію про діяльність "Ісламської держави", завербував ще трьох людей – співробітника муніципального водопостачального підприємства у Стамбулі, ще одну людину, що працює у сфері телекомунікацій та власника одного з готелів у Стамбулі.

Ця група нібито повинна була збирати інформацію про "консервативні організації", зокрема релігійні, та Управління у справах релігії Diyanet, а також – про Асоціацію жінок та демократії KADEM, співпрезиденткою якої є молодша дочка президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

На якомусь етапі через суперечності із французькими агентами Оздемір нібито вирішив покинути справу і звернувся до поліції. Як пише турецьке видання, усіх чотирьох заарештували та мають судити, але дату не називають.

Інформація з’явилася на тлі загострення відносин між Анкарою і Парижем щодо ситуації в Лівії та інциденту у Середземному морі минулого тижня. Тоді Париж звинуватив турецькі сили в "особливо агресивному" маневрі щодо французького корабля. Анкара відкидає звинувачення, натомість заявляючи, що це французький корабель здійснив небезпечний маневр. НАТО розпочало розслідування з цього приводу.