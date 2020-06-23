В Турции задержали четырех человек за шпионаж в пользу Франции – СМИ

В Турции якобы задержали четырех человек по подозрению в шпионаже в пользу Франции.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro/AFP, информацию об этом обнародовало проправительственное ежедневное издание Sabah. В AFP отмечают, что пока не смогли получить подтверждение этой информации из независимых источников.

В материале турецкого издания говорится, что бывший сотрудник службы безопасности генерального консульства Франции в Стамбуле Метин Оздемир сам явился в полицию и заявил, что собирал информацию для французской внешней разведки DGSE.

Он якобы передавал Франции информацию о 120 людях, среди которых - имамы, за ежемесячное денежное вознаграждение.

Также Оздемир, якобы выдавая себя за представителя турецкой разведки, который ищет информацию о деятельности "Исламского государства", завербовал еще трех человек - сотрудника муниципального водоснабжающего предприятия в Стамбуле, еще одного человека, работающего в сфере телекоммуникаций, и владельца одного из отелей в Стамбуле.

Эта группа якобы должна была собирать информацию о "консервативных организациях", в частности религиозных, и Управлении по делам религии Diyanet, а также - об Ассоциации женщин и демократии KADEM, сопрезидентом которой является младшая дочь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На каком-то этапе из-за разногласий с французскими агентами Оздемир якобы решил выйти из дела и обратился в полицию. Как пишет турецкое издание, всех четверых арестовали и должны судить, но дату не называют.

Информация появилась на фоне обострения отношений между Анкарой и Парижем из-за ситуации в Ливии и инцидента в Средиземном море на прошлой неделе. Тогда Париж обвинил турецкие силы в "особо агрессивном" маневре в отношении французского корабля. Анкара отвергает обвинения, заявляя, что это французский корабль совершил опасный маневр. НАТО начало расследование по этому поводу.