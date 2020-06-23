Заворушення у Діжоні: затримані ще 9 осіб, поліція знайшла зброю і наркотики

У французькому Діжоні затримали ще 9 осіб, причетних до міжетнічних сутичок на минулих вихідних.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

У понеділок французька поліція здійснила ще одну операцію в рамках розслідування міжетнічних заворушень у Діжоні, що сталися 12-15 червня між чеченцями та вихідцями з країн Магрибу. Під час операції затримали 9 осіб, їхню національність не уточнюють. Поліція також виявила три розібраних карабіни та сумки з 2-3 кілограмами набоїв. Знайшли також наркотики – канабіс, кокаїн та героїн загальною вартістю близько 3150 євро.

Під час попередніх обшуків, ще у п’ятницю, поліція також вилучила канабіс, ніж, 25 коктейлів Молотова та бельгійські номерні знаки.

Ще у четвер були затримані шість осіб чеченської національності, підозрювані в причетності до заворушень. Двох із них оголосили непричетними до справи, іншим чотирьом повідомили про підозру.

Регіональний прокурор Ерік Мате заявив, що розслідування триває.

Днями низка чеченських організацій у Франції також відреагували на події, заявивши, що не підтримують те, що сталося у Діжоні. Зокрема, асоціація чеченської діаспори у Страсбурзі опублікувала заяву, у якій висловила рішучий осуд діям своїх співвітчизників.

"Ми знаходимося у Франції, тож ми повинні поважати французький закон", - заявив на пресконференції Зелімхан Шайхалов, представник Чеченської асоціації з інтеграції.

Директор асоціації Vivre заявив про повагу до усіх етнічних громад у Франції, а Шаміль Албаков, речник Асоціації чеченців Європи, наголосив, що вони вважають гарними свої стосунки зі спільнотою вихідців з країн Магрибу.