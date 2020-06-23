Беспорядки в Дижоне: задержаны еще 9 человек, полиция нашла оружие и наркотики

Во французском Дижоне задержали еще 9 человек, причастных к межэтническим столкновениям в минувшие выходные.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

В понедельник французская полиция провела еще одну операцию в рамках расследования межэтнических столкновений в Дижоне, произошедших 12-15 июня между чеченцами и выходцами из стран Магриба. Во время операции задержали 9 человек, их национальность не уточняется. Полиция также обнаружила три разобранных карабина и сумки с 2-3 килограммами патронов. Нашли также наркотики - каннабис, кокаин и героин общей стоимостью около 3150 евро.

Во время предыдущих обысков, еще в пятницу, полиция также изъяла каннабис, около 25 коктейлей Молотова и бельгийские номерные знаки.

Еще в четверг были задержаны шесть человек чеченской национальности, подозреваемые в причастности к беспорядкам. Двух из них объявили непричастными к делу, четырем сообщили о подозрении.

Региональный прокурор Эрик Мате заявил, что расследование продолжается.

На днях ряд чеченских организаций во Франции также отреагировали на события, заявив, что не поддерживают то, что произошло в Дижоне. В частности, ассоциация чеченской диаспоры в Страсбурге опубликовала заявление, в котором выразила решительное осуждение действий своих соотечественников.

"Мы находимся во Франции, и мы должны уважать французский закон", - заявил на пресс-конференции Зелимхан Шайхалов, представитель Чеченской ассоциации по интеграции.

Директор ассоциации Vivre заявил об уважении ко всем этническим общинам во Франции, а Шамиль Албаков, представитель Ассоциации чеченцев Европы, отметил, что они считают хорошими свои отношения с сообществом выходцев из стран Магриба.