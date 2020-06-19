Розслідування сутичок у Діжоні: поліція почала масштабну операцію пошуку зброї

Французька поліція почала масштабну операцію з пошук зброї у Діжоні у рамках розслідування міжетнічних сутичок, що сталися минулими вихідними.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це повідомляє місцева префектура поліції.

Поліція розпочала операцію у кварталі Грезій міста Діжон, де минулими вихідними кілька днів відбувалися сутички між чеченцями та місцевими мешканцями, переважно вихідцями з країн Магрибу. Операція охопить також район Шенов, південно-західну околицю міста.

"У продовження подій, що сталися днями в агломерації Діжона, поліція розгорнула операцію у кварталах Грезій та Шенов", - повідомляє регіональна префектура.

Suite aux événements survenus ces derniers jours dans l'agglomération dijonnaise une opération de police est en cours dans les quartiers des Grésilles à Dijon et de Chenôve. Le préfet supervise l'opération depuis le commissariat de police. pic.twitter.com/1lKQdYqtqJ — Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) June 19, 2020

До операції залучені близько 140 спецпризначенців CRS, підрозділу нацполіції.

"Мета спецоперації поліції – пошук зброї, амуніції та наркотичних речовин", - повідомив у коментарі префект регіону Бернар Шмельц.

Зокрема, поліція сподівається знайти зброю, схожу на справжні автомати та пістолети, яка фігурувала на низці відео, викладеними у соцмережу свідками подій.

Напередодні поліція затримала ще шістьох осіб чеченської національності, підозрюваних в участі у заворушеннях.

Нагадаємо, у Діжоні чотири дні поспіль відбувалися сутички між представниками чеченської спільноти, що з’їхалися з усієї країни, та місцевими мешканцями, переважно вихідцями з країн Магрибу. Приводом для конфлікту стало побиття чеченського підлітка 10 червня.

Реальна причина протистояння до кінця не зрозуміла. На думку прокурора Діжона Еріка Мате, конфлікт викликаний суперечностями між чеченцями і вихідцями з країн Магрибу і може бути пов'язаний зі збутом наркотиків.

ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Єлисейський палац звернувся до МВС Франції з вимогою вислати чеченців, причетних до заворушень.