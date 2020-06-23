У Франції поліцейський отримав 1,5 року умовно за побиття літньої жінки на протесті

У Франції оголосили вирок поліцейському, який побив 62-річну учасницю протестів "жовтих жилетів".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, вирок оголосили сьогодні, 23 червня.

Інцидент стався 12 січня 2019 року на протесті "жовтих жилетів" у Страсбурзі, під час яких відбулися сутички з поліцією. Постраждала – 62-річна жінка, яка була на протесті без жодної імпровізованої зброї. Внаслідок ударів поліцейського вона отримала травми потилиці. У лікарні їй наклали близько 10 швів.

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Зазначеному правоохоронцю – 47 років, на службі у поліції він з 23 років. У суді він пояснив свої дії великим стресом і стверджував, що пам’ятає тільки перший удар кийком, але не пригадує всіх інших.

За відео з камер спостереження слідство встановило, що ударів кийком було два, після чого він ще двічі вдарив постраждалу ногами, коли вона вже впала.

Було встановлено, що для правоохоронця на той момент не було прямої загрози з боку постраждалої чи якогось іншого протестувальника.

За словами прокурора Александра Шевріє, дії правоохоронця були "повністю диспропорційним насильством".

Суд присудив йому 18 місяців умовного позбавлення волі. Поліцейському, крім того, на 5 років заборонено носити зброю, а його ім’я буде внесене до реєстру судимості.