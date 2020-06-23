Во Франции полицейский получил 1,5 года условно за избиение пожилой женщины на протесте

Во Франции вынесли приговор полицейскому, который избил 62-летнюю участницу протестов "желтых жилетов".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, приговор огласили сегодня, 23 июня.

Инцидент произошел 12 января 2019 года на протесте "желтых жилетов" в Страсбурге, во время которого произошли столкновения с полицией. Пострадавшая - 62-летняя женщина, которая была на протесте без чего-либо, напоминающего оружие. Вследствие ударов полицейского она получила травмы затылка. В больнице ей наложили около 10 швов.

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Полицейскому - 47 лет, на службе в полиции он с 23-х. В суде он объяснил свои действия сильным стрессом и утверждал, что помнит только первый удар дубинкой, но не помнит всех остальных.

По видео с камер наблюдения следствие установило, что ударов дубинкой было два, после чего он еще дважды ударил пострадавшую ногами, когда она уже упала.

Было установлено, что для полицейского на тот момент не было прямой угрозы со стороны потерпевшей или какого-либо другого протестующего.

По словам прокурора Александра Шеврие, действия милиционера были "полностью диспропорциональным насилием".

Суд приговорил его к 18 месяцам условного лишения свободы. Полицейскому, кроме того, на 5 лет запрещено носить оружие, а его имя будет внесено в реестр судимости.