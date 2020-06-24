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Google інвестує до $2 млрд в дата-центр у Польщі – ЗМІ

Середа, 24 червня 2020, 11:56

Корпорація Google інвестує до $2 млрд в центр обробки даних в Польщі для роботи з хмарними сервісами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Новини про інвестиції слідують за оголошенням Microsoft в травні про те, що вона вкладе $1 млрд у польський дата-центр.

"Регіон Google Cloud у Варшаві - це найбільша інвестиція в інфраструктуру такого типу в Польщі", - сказала Магдалена Дзевгук, директор з розвитку бізнесу Google Cloud в Польщі і Центральній і Східній Європі.

"Ми готуємося до того, що дата-центр запрацює на початку 2021 року", – додала вона.

Ядвіга Емілевич, заступник прем'єр-міністра Польщі, сказала, що, за її оцінками, Google може інвестувати в цей проєкт від 1,5 до 2 мільярдів доларів.

Польща прагне позиціонувати себе як регіональний центр технологій.

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