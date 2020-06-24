Болгария продолжила режим чрезвычайной ситуации до 15 июля

Власти Болгарии продолжили режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса до 15 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал NOVA TV.

"В этот период мы не будем вводить новые или старые жесткие меры, но будем опираться на те, которые применяем сейчас", - сказал глава Минздрава Болгарии Кирилл Ананиев.

Он подчеркнул, что требования по соблюдению социальной дистанции и личной гигиены остаются в силе.

Контроль за соблюдением этих мер будет значительно усилен.

Напомним, Болгария снова обязала всех носить маски в закрытых помещениях в связи с ростом числа новых случаев коронавируса.

Как сообщалось, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов будет оштрафован за вход в церковь без маски.