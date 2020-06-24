Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

За проєктом рішення ЄС кордони лишаться закриті для українців і після 1 липня

Президент Польщі дорікнув опозиції, що за їх правління Путін напав на Україну

ЄС після відкриття кордонів може заблокувати в’їзд для туристів з РФ і США – ЗМІ

Єврокомісар: коронавірус не може бути виправданням для зупинки реформ в Україні






Єврокомісія відкрила останню главу у перемовинах з Чорногорією про членство

Середа, 24 червня 2020, 13:23

Єврокомісія схвалила відкриття останньої глави у перемовинах з Чорногорією про членство у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач" та балканську службу "Радіо Свобода", про це оголосив прем'єр-міністр Чорногорії.

Йдеться про главу 8 "Конкуренція". Загалом глав 35.

Читайте також
Албанія наблизилась до виконання ключової умови ЄС для початку перемовин про членство

За словами прем'єра Чорногорії Душко Марковича, цей крок означає завершення першої фази процесу інтеграції Чорногорії до ЄС.

"Ми щасливі були отримати новини про те, що компетентний орган Єврокомісії дав "зелене світло" відкриттю останньої, 8-ї глави "Конкуренція" у перемовинах із ЄС. Ми очікуємо офіційного підтвердження цієї новини завтра. Це чудовий день для Чорногорії, яка, таким чином, стане першою країною-кандидатом, яка відкрила усі переговорні глави", - зазначив Душко Маркович.

Прем’єр додав, що особливо радіє з того, що це рішення прийняли під час хорватського головування в Раді ЄС, і що це "є результатом самовідданих зусиль сусідньої Хорватії щодо того, щоб політика розширення залишалася серед пріоритетів у порядку денному ЄС".

Країну привітав також євродепутат Тоніно Піцула, ексміністр закордонних справ Хорватії, який є доповідачем щодо Чорногорії у Європарламенті.

"Як доповідач щодо Чорногорії, я радий вітати наших сусідів із відкриттям останньої глави у перемовинах про вступ до ЄС, "Конкуренція". Вони найближчі до повного членства в ЄС, яке залежатиме від виконання усіх встановлених критеріїв", - написав він.

Відкриття переговорів щодо вступу Чорногорії до Євросоюзу глави держав та урядів ЄС підтвердили на саміті у Брюсселі 29 червня 2012 року.

Разом із Сербією, яка також наразі знаходиться в процесі офіційної інтеграції із Європейським Союзом, але відкрила ще не всі переговорні глави, Чорногорія є найімовірнішим кандидатом на вступ до Європейського Союзу найближчим часом.

Як раніше передбачали лідери ЄС, приєднання Чорногорії до європейської спільноти може статися вже до 2025 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чорногорія Єврокомісія
powered by lun.ua