Єврокомісія відкрила останню главу у перемовинах з Чорногорією про членство

Єврокомісія схвалила відкриття останньої глави у перемовинах з Чорногорією про членство у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач" та балканську службу "Радіо Свобода", про це оголосив прем'єр-міністр Чорногорії.

Йдеться про главу 8 "Конкуренція". Загалом глав 35.

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За словами прем'єра Чорногорії Душко Марковича, цей крок означає завершення першої фази процесу інтеграції Чорногорії до ЄС.

"Ми щасливі були отримати новини про те, що компетентний орган Єврокомісії дав "зелене світло" відкриттю останньої, 8-ї глави "Конкуренція" у перемовинах із ЄС. Ми очікуємо офіційного підтвердження цієї новини завтра. Це чудовий день для Чорногорії, яка, таким чином, стане першою країною-кандидатом, яка відкрила усі переговорні глави", - зазначив Душко Маркович.

Прем’єр додав, що особливо радіє з того, що це рішення прийняли під час хорватського головування в Раді ЄС, і що це "є результатом самовідданих зусиль сусідньої Хорватії щодо того, щоб політика розширення залишалася серед пріоритетів у порядку денному ЄС".

PV @DuskoMarkovicCG se obratio javnosti povodom odluke @EU_Commission da dâ zeleno svijetlo za otvaranje posljednjeg pregovaračkog poglavlja: Ovo je veliki dan za Crnu Goru! @me4eu https://t.co/qgyytca89U

(1/2) pic.twitter.com/SKsQh7FKj8 — Vlada Crne Gore (@VladaCG) June 23, 2020

Країну привітав також євродепутат Тоніно Піцула, ексміністр закордонних справ Хорватії, який є доповідачем щодо Чорногорії у Європарламенті.

"Як доповідач щодо Чорногорії, я радий вітати наших сусідів із відкриттям останньої глави у перемовинах про вступ до ЄС, "Конкуренція". Вони найближчі до повного членства в ЄС, яке залежатиме від виконання усіх встановлених критеріїв", - написав він.

Kao izvjestitelju za #montenegro, drago mi je što našim susjedima mogu čestitati na otvaranju posljednjeg poglavlja u pregovorima za pristupanje #europeanunion, Tržišnog natjecanja. Najbliži su punopravnom članstvu u EU, koje i dalje ovisi o ispunjavanju svih zadanih kriterija. — Tonino Picula (@TPicula) June 23, 2020

Відкриття переговорів щодо вступу Чорногорії до Євросоюзу глави держав та урядів ЄС підтвердили на саміті у Брюсселі 29 червня 2012 року.

Разом із Сербією, яка також наразі знаходиться в процесі офіційної інтеграції із Європейським Союзом, але відкрила ще не всі переговорні глави, Чорногорія є найімовірнішим кандидатом на вступ до Європейського Союзу найближчим часом.

Як раніше передбачали лідери ЄС, приєднання Чорногорії до європейської спільноти може статися вже до 2025 року.