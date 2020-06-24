Еврокомиссия открыла последнюю главу в переговорах с Черногорией о членстве

Еврокомиссия одобрила открытие последней главы в переговорах с Черногорией о членстве в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач" и балканскую службу "Радио Свобода", об этом заявил премьер-министр Черногории.

Речь идет о главе 8 "Конкуренция". Всего глав 35.

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По словам премьера Черногории Душко Марковича, это означает завершение первой фазы процесса интеграции Черногории в ЕС.

"Мы счастливы были получить новости о том, что компетентный орган Еврокомиссии дал зеленый свет открытию последней, 8-й главы "Конкуренция" в переговорах с ЕС. Мы ожидаем официального подтверждения этой новости завтра. Это прекрасный день для Черногории, которая, таким образом, станет первой страной-кандидатом, открывшей все переговорные главы", - отметил Душко Маркович.

Премьер добавил, что особенно радуется, что это решение принято во время хорватского председательства в Совете ЕС, и это "является результатом самоотверженных усилий соседней Хорватии о том, чтобы политика расширения оставалась среди приоритетов в повестке дня ЕС".

PV @DuskoMarkovicCG se obratio javnosti povodom odluke @EU_Commission da dâ zeleno svijetlo za otvaranje posljednjeg pregovaračkog poglavlja: Ovo je veliki dan za Crnu Goru! @me4eu https://t.co/qgyytca89U

(1/2) pic.twitter.com/SKsQh7FKj8 — Vlada Crne Gore (@VladaCG) June 23, 2020

Страну поздравил также евродепутат Тонино Пицула, экс-министр иностранных дел Хорватии, который является докладчиком по Черногории в Европарламенте.

"Как докладчик по Черногории, я рад поздравить наших соседей с открытием последней главы в переговорах о вступлении в ЕС, "Конкуренция". Они близки к полному членству в ЕС, которое будет зависеть от выполнения всех установленных критериев", - написал он.

Kao izvjestitelju za #montenegro, drago mi je što našim susjedima mogu čestitati na otvaranju posljednjeg poglavlja u pregovorima za pristupanje #europeanunion, Tržišnog natjecanja. Najbliži su punopravnom članstvu u EU, koje i dalje ovisi o ispunjavanju svih zadanih kriterija. — Tonino Picula (@TPicula) June 23, 2020

Открытие переговоров по вступлению Черногории в Евросоюз главы государств и правительств ЕС подтвердили на саммите в Брюсселе 29 июня 2012 года.

Вместе с Сербией, которая также сейчас находится в процессе официальной интеграции с Европейским Союзом, но открыла еще не все переговорные главы, Черногория является наиболее вероятным кандидатом на вступление в Европейский Союз в ближайшее время.

Как ранее предполагали лидеры ЕС, присоединение Черногории к европейскому сообществу может произойти уже к 2025 году.