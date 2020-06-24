ЄС ухвалив спеціальні правила для сприяння банківському кредитуванню під час пандемії

Євросоюз тимчасово адаптував банківські правила, щоб максимізувати здатність банків надавати кредити і підтримку домогосподарствам і підприємствам для виходу з коронавірусної кризи.

Рішення затверджене Радою ЄС і опубліковано сьогодні, повідомляє "Європейська правда".

"Прийнятий сьогодні банківський пакет забезпечує цілеспрямовані і виняткові законодавчі зміни в регулюванні вимог до капіталу. Ці зміни дозволять кредитним організаціям повною мірою грати свою роль в подоланні економічного шоку, викликаного пандемією COVID-19, шляхом стимулювання кредитних потоків", - йдеться в повідомленні Ради.

Поправки, зокрема, стосуються зміни мінімальної суми капіталу, яку банки повинні зберігати для непрацюючих кредитів (NPL) в рамках "пруденціальної підтримки".

Зокрема, преференційний режим непрацюючих кредитів, гарантований експортними кредитними агентствами, буде поширений на інших гарантів державного сектора в контексті заходів, спрямованих на пом'якшення економічних наслідків пандемії COVID-19.

Також передбачено продовження на два роки перехідних угод, пов'язаних з впровадженням міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (IFRS 9). Це дозволить банкам пом'якшити потенційний негативний вплив можливого збільшення резервів банків на очікувані кредитні збитки.

Серед нових правил також тимчасові домовленості про ризики для національних урядів і центральних банків, деномінованих у валюті іншої держави-члена, з метою підтримки варіантів фінансування в країнах, що не входять в єврозону, для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.