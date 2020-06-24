Франція закликала ЄС провести термінові переговори щодо відносин з Туреччиною

Франція закликала своїх партнерів з Європейського Союзу провести термінові переговори щодо майбутніх відносин блоку з Туреччиною.

Про це заявив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Протягом останніх тижнів стосунки між Францією та Туреччиною погіршилися після того, як Париж розкритикував військову підтримку Туреччиною міжнародно визнаного уряду в Лівії та її роль у конфлікті в Сирії. Бурхливі операції Туреччини у східному Середземномор'ї також є причиною суперечки.

"Франція вважає важливим, щоб Європейський Союз надзвичайно швидко відкрив змістовну дискусію, не виключаючи нічого, не будучи наївним, про перспективи майбутніх відносин Європейського Союзу з Анкарою", - заявив Ле Дріан.

У понеділок президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Туреччину в "небезпечній грі" в Лівії. Туреччина відповіла, що у Макрона "затьмарений розум".

За підтримки турецьких військових лівійські урядові сили зупинили 14-місячний штурм столиці Триполі силами на чолі з Халіфою Хафтаром, якого підтримують Росія, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет. Анкара каже, що Франція зробила свій внесок у хаос, підтримуючи Хафтар.

"Нам потрібні роз'яснення щодо ролі, яку Туреччина має зіграти в Лівії, де я вважаю, що ми є свідками сиріанізації", - сказав Ле Дріан, маючи на увазі сирійських бойовиків, яких Анкара привезла до Лівії.

Напередодні ЗМІ повідомили, що у Туреччині нібито затримали чотирьох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Франції.