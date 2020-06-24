Франция призвала ЕС провести срочные переговоры об отношениях с Турцией

Франция призвала своих партнеров по ЕС провести срочные переговоры относительно будущих отношений блока с Турцией.

Об этом заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В течение последних недель отношения между Францией и Турцией ухудшились после того, как Париж раскритиковал военную поддержку Турцией международно признанного правительства в Ливии и ее роль в конфликте в Сирии. Бурные операции Турции в восточном Средиземноморье также является причиной спора.

"Франция считает важным, чтобы Европейский Союз чрезвычайно быстро открыл содержательную дискуссию, не исключая ничего, не будучи наивным, о перспективах будущих отношений Европейского Союза с Анкарой", - заявил Ле Дриан.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрона обвинил Турцию в "опасной игре" в Ливии. Турция ответила, что у Макрона "затмило разум".

При поддержке турецких военных ливийские правительственные силы остановили 14-месячный штурм столицы Триполи силами во главе с Халифой Хафтаром, которого поддерживают Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

"Нам нужны разъяснения о роли, которую Турция должна сыграть в Ливии, где я считаю, что мы являемся свидетелями сирианизации", - сказал Ле Дриан, имея в виду сирийских боевиков, которых Анкара привезла в Ливию.

Накануне СМИ сообщили, что в Турции якобы задержали четырех человек по подозрению в шпионаже в пользу Франции.