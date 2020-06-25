Сльозогінний газ і поранені поліцейські: Чорногорією прокотилися протести

У Чорногорії в четвер ввечері відбулося кілька акцій протесту на підтримку затриманих місцевих керівників Будви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTCG.

Поліцейське управління оголосило, що група з приблизно 250 громадян зібралася на площі Сави Ковачевича у місті Нікшич, щоб висловити своє невдоволення подіями в Будві. Зібрання не було законним.

Поліція зробила кілька попереджень і спроб мирно розігнати мітинг, однак у відповідь у правоохоронців полетіло каміння, пляшки і інші предмети.

Протестувальники пошкодили кілька поліцейських авто і поранили чотирьох правоохоронців.

Поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників.

Заворушення відбулися і в місті Бар. В результаті поранення отримала поліціянтка, 12 учасників протесту затримали.

Також близько 150 осіб блокували трасу між містами Бело Поле і Беране.

Протести з сутичками відбулися також у Будві і Подгориці. В обох містах затримали більше трьох десятків людей.

Спеціальний контртерористичний підрозділ поліції Чорногорії 17 червня провів силову акцію, в ході якої затримали градоначальника Будви Марко Царевича з опозиційного Демократичного фронту, голову муніципальних зборів Крсто Радовича з партії Демократична Чорногорія та інших членів місцевого керівництва - опозиціонерів, всього 23 людини, включаючи співробітників комунальної поліції і міських служб. Царевич і Радович були в той же день звільнені.