Слезоточивый газ и раненые полицейские: Черногорией прокатились протесты

В Черногории в четверг вечером состоялось несколько акций протеста в поддержку задержанных местных руководителей Будвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTCG.

Полицейское управление объявило, что группа из примерно 250 граждан собралась на площади Савы Ковачевича в городе Никшич, чтобы выразить свое недовольство событиями в Будве. Собрание не было законным.

Полиция сделала несколько предупреждений и попыток мирно разогнать митинг, однако в ответ в стражей порядка полетели камни, бутылки и другие предметы.

Протестующие повредили несколько полицейских авто и ранили четырех правоохранителей.

Полиция применила слезоточивый газ против митингующих.

Беспорядки произошли и в городе Бар. В результате ранения получила полицейская, 12 протестующих задержали.

Также около 150 человек блокировали трассу между городами Бело Поле и Беране.

Протесты с столкновениями произошли также в Будве и Подгорице. В обоих городах задержали более трех десятков человек.

Специальное контртеррористическое подразделение полиции Черногории 17 июня провел силовую акцию, в ходе которой задержали градоначальника Будвы Марко Царевича из оппозиционного Демократического фронта, председателя муниципального собрания Крсто Радовича из партии Демократическая Черногория и других членов местного руководства - оппозиционеров, всего 23 человека, включая сотрудников коммунальной полиции и городских служб. Царевич и Радович были в тот же день освобождены.