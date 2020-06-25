У Суді ЄС заявили, що Угорщина не дотримується європейського міграційного законодавства

Угорщина не виконала свої зобов'язання, що випливають із законодавства ЄС щодо процедур надання притулку і повернення незаконних мігрантів.

Про це йдеться у думці генерального адвоката Суду ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія подала до суду на Угорщину, стверджуючи, що вона незаконно затримувала заявників на міжнародний захист в транзитних зонах і незаконно вивозила іноземних громадян, які перебувають в країні.

Генеральний адвокат Прійт Пікамяе написав у своєму необов'язковому висновку, що суд повинен підтримати позов комісії про визнання того, що угорське законодавство в цій сфері суперечить законодавству ЄС.

Судді Суду ЄС, чиї вердикти країни Євросоюзу зобов'язані поважати, зазвичай слідують вказівкам генеральних адвокатів суду.

Процедуру притягнення Угорщини до відповідальності за порушення законодавства ЄС Єврокомісія запустила в грудні 2015 року. Причина - міграційне законодавство Угорщини, яке, як стверджує Єврокомісія, суперечить європейському.

Європейська комісія вважає, що угорське законодавство суперечить європейському своєю процедурою надання притулку, умовами прийому біженців та процедурою повернення.