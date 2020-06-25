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В Суде ЕС заявили, что Венгрия не придерживается европейского миграционного законодательства

Четверг, 25 июня 2020, 12:35

Венгрия не выполнила свои обязательства, вытекающие из законодательства ЕС о процедурах предоставления убежища и возвращения незаконных мигрантов.

Об этом говорится в мнении генерального адвоката Суда ЕС, сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия подала в суд на Венгрию, утверждая, что она незаконно задерживала заявителей на международную защиту в транзитных зонах и незаконно вывозила иностранных граждан, находящихся в стране.

Генеральный адвокат Прийт Пикамяэ написал в своем необязательном заключении, что суд должен поддержать иск комиссии о признании того, что венгерское законодательство в этой сфере противоречит законодательству ЕС.

Судьи Суда ЕС, чьи вердикты страны Евросоюза обязаны уважать, обычно следуют указаниям генеральных адвокатов суда.

Процедуру привлечения Венгрии к ответственности за нарушение законодательства ЕС Еврокомиссия запустила в декабре 2015 года. Причина - миграционное законодательство Венгрии, которое, как утверждает Еврокомиссия, противоречит европейскому.

Европейская комиссия считает, что венгерское законодательство противоречит европейскому своей процедурой предоставления убежища, условиями приема беженцев и процедурой возврата.

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Венгрия Суд ЕС мигранты
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