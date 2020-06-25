У 42% жителей австрийского "курорта-рассадника" коронавируса обнаружили антитела

У более 42% жителей австрийского горнолыжного курорта Ишгль обнаружили антитела к коронавирусу.

Таковы результаты исследования Медицинского университета Инсбрука, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Kurier.

Долина Пацнаун с ее горнолыжными центрами была отправной точкой для вспышки Sars-CoV-2 в Австрии. По данным экспертов, 40% всех случаев инфекции в Австрии были вызваны Ишглем.

Всего в ходе исследования было обследовано 1473 человека, то есть почти 80% всего населения курорта.

У каждого из участников кровь несколько раз проверяли на антитела и тестировали на вирус с помощью ПЛР-теста. Потенциальная история болезни была собрана с помощью анкеты.

Исследование выявило антитела к коронавирусу у 42,4% населения курорта. Это самая высокая доля людей с антителами в регионе, которая была опубликована на сегодняшний день.

Регион Пацнаунталь, где расположены горнолыжные курорты Санкт-Антон-ам-Арльберг, Зёльден и главная "точка вспышки" Ишгль, был закрыт с середины марта. Ишгль, известный как "Ибица Альп", как считается, стал местом заражения сотен туристов со всей Европы.

Как сообщалось, в итальянской провинции Бергамо провели выборочное тестирование жителей на антитела к коронавирусу, и оно показало положительный результат у 57% протестированных.