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Конституційна рада Франції визнала законним правопорушення про "порушення карантину"

П'ятниця, 26 червня 2020, 11:39

Конституційна рада Франції визнала відповідним закону запровадження такого правопорушення, як порушення карантину.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

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Конституційна рада Франції, яка є органом конституційного контролю республіки, визнала відповідним Конституції запровадження кримінального правопорушення про порушення карантину, яке фігурує у законі про надзвичайний стан в охороні здоров’я.

Відповідне рішення оприлюднили сьогодні, 26 червня.

Зокрема, Рада постановила, що "законодавець достатньо чітко окреслив поле зобов’язань для громадян", та що такі визначення як "пересування з нагальних причин, пов'язаних з родинними потребами чи станом здоров'я" не створюють можливостей для двозначних трактувань.

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