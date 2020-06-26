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Конституционный совет Франции признал законным введение наказания за "нарушение карантина"

Пятница, 26 июня 2020, 11:39

Конституционный совет Франции признал соответствующим закону введение такого правонарушения, как нарушение карантина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

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Конституционный совет Франции, который является органом конституционного контроля республики, признал соответствующим Конституции введение уголовного преступления о нарушении карантина, фигурирующее в законе о чрезвычайном положении в здравоохранении.

Соответствующее решение обнародовали сегодня, 26 июня.

В частности, Совет постановил, что "законодатель достаточно четко очертил поле обязательств для граждан", и что такие определения, как "передвижение по насущным причинам, связанным с семейными потребностями или по состоянию здоровья" не создают возможностей для двусмысленных трактовок.

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Франция Карантин
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