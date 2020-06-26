Конституционный совет Франции признал законным введение наказания за "нарушение карантина"

Конституционный совет Франции признал соответствующим закону введение такого правонарушения, как нарушение карантина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

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Конституционный совет Франции, который является органом конституционного контроля республики, признал соответствующим Конституции введение уголовного преступления о нарушении карантина, фигурирующее в законе о чрезвычайном положении в здравоохранении.

Соответствующее решение обнародовали сегодня, 26 июня.

В частности, Совет постановил, что "законодатель достаточно четко очертил поле обязательств для граждан", и что такие определения, как "передвижение по насущным причинам, связанным с семейными потребностями или по состоянию здоровья" не создают возможностей для двусмысленных трактовок.