У Кракові виявили коронавірус у школі, де в неділю має відкритися виборча дільниця

У Кракові виявили коронавірус у школі, де у неділю має відкритися виборча дільниця для голосування на президентських виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.

В одній зі шкіл Кракова кілька десятків людей йдуть на самоізоляцію у зв’язку з тим, що в одного з учителів виявили коронавірус – близько 10 учнів та колеги, які безпосередньо контактували з ним.

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У школі в неділю мала відкритися виборча дільниця для голосування на президентських виборах. У зв’язку з виявленням коронавірусу, цей план не змінюють.

"Буде проведена дезінфекція усієї будівлі, тож там можна буде проводити голосування", - зазначила представниця освітнього департаменту магістрату Кракова.

Нагадаємо, цієї суботи, 28 червня, у Польщі пройдуть президентські вибори. Головними конкурентами у перегонах стали чинний президент Анджей Дуда та кандидат від ключової опозиційної сили Рафал Тшасковський.

За результатами останніх соцопитувань, Тшасковський може перемогти Дуду у другому турі.

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