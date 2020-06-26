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В Кракове обнаружили коронавирус в школе, где в воскресенье должен открыться избирательный участок

Пятница, 26 июня 2020, 16:28

В Кракове обнаружили коронавирус в школе, где в воскресенье должен открыться избирательный участок для голосования на президентских выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF FM.

В одной из школ Кракова несколько десятков человек идут на самоизоляцию в связи с тем, что у одного из учителей обнаружили коронавирус - около 10 учеников и коллеги, непосредственно контактировавших с ним.

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В школе в воскресенье должен был открыться избирательный участок для голосования на президентских выборах. В связи с выявлением коронавируса этот план не меняют.

"Будет проведена дезинфекция всего здания, поэтому там можно будет проводить голосование", - отметила представительница образовательного департамента магистрата Кракова.

Напомним, в эту субботу, 28 июня, в Польше пройдут президентские выборы. Главными конкурентами в гонке стали действующий президент Дуда и кандидат от ключевой оппозиционной силы Рафал Тшасковский.

По результатам последних соцопросов, Тшасковский может победить Дуду во втором туре.

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