Меркель: світ більше не може покладатися на лідерство США

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що світ більше не може вважати само собою зрозумілим, що США все ще прагнуть бути світовим лідером і повинен відповідним чином скорегувати свої пріоритети.

Про це вона сказала в інтерв’ю низці європейських ЗМІ, в тому числі The Guardian, передає "Європейська правда".

"Ми виросли з певним знанням того, що Сполучені Штати хочуть бути світовою державою", - сказала канцлерка Німеччини.

"Якби США зараз захотіли відмовитися від цієї ролі з власної волі, нам довелося б дуже глибоко задуматися" - зазначила вона.

Меркель, перший німецький лідер, який виріс по східну сторону залізної завіси, в минулому часто говорила про своє захоплення глобальним впливом США. Виступаючи перед Конгресом в 2009 році, Меркель міркувала про "неймовірний дар свободи", який східні німці отримали в результаті падіння Берлінської стіни за підтримки США.

Але навіть під час президентства Барака Обами німецькому уряду дорікали за низькі військові витрати – критика посилилася при Дональді Трампі, який нещодавно підтвердив плани виведення 9500 американських військовослужбовців з баз у Німеччині.

Меркель зазначила, що військова присутність США в Центральній Європі відповідає власним інтересам США.

"Американські війська в Німеччині допомагають захищати не тільки Німеччину і європейську частину НАТО, а й інтереси Сполучених Штатів Америки", - сказала канцлерка.

"Подивіться на світ, подивіться на Китай чи Індію. Є вагомі причини зберігати прихильність трансатлантичній оборонній спільноті та нашій спільній ядерній парасольці. Але, звичайно, Європа повинна нести більший тягар, ніж під час холодної війни" – зазначила Меркель.