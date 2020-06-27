Путін і Макрон домовились про тіснішу співпрацю для боротьби з кризами

Під час відеоконференції президент Росії Владімір Путін і його французький колега Еммануель Макрон пообіцяли більш тісно співпрацювати в боротьбі з міжнародною кризою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFERL.

Путін заявив 26 червня, що в ході розмови були порушені теми кризи в Україні, Сирії та Лівії, а також напруженість в Балканському регіоні, зокрема, йшлося про необхідність "об'єднати наші зусилля" для боротьби із загальними загрозами, такими як пандемія коронавірусу, міжнародний тероризм і зміна клімату.

Макрон сказав , що "всі регіональні кризи, які ми пережили, показують важливість перетворення європейського простору, в широкому сенсі, від Лісабона до Владивостока, в реальний простір співпраці і миру".

Раніше Макрон закликав Європу і НАТО переглянути своє стратегічне партнерство з Росією, заявивши, що політика стримування Москви в останні роки зазнала невдачі.

Макрон "упевнений, що ми зможемо домогтися прогресу з Росією з цілого ряду питань", заявив представник французького президента, додавши, що обидва лідери провели більшу частину своєї розмови, обговорюючи ситуацію в Лівії.

Щодо України, то Макрон підкреслив важливість відновлення реалізації дорожньої карти, спрямованої на припинення конфлікту, яка була узгоджена в ході паризької зустрічі в грудні лідерів Франції, Німеччини, Росії та України.