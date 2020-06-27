В Ірландії визначилися, хто буде новим прем’єр-міністром

Лідер ірландської партії Fianna Fáil Майкл Мартін після відповідного голосування в парламенті очолить уряд країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У п'ятницю члени Fianna Fáil, Fine Gael і Партії зелених підтримали урядову програму, проклавши шлях до історичної коаліції.

Вибори в Ірландії відбулися в лютому, але жодна партія не отримала більшості голосів. Коаліційні переговори були потім зупинені пандемією коронавірусу.

Дві більші партії потребували підтримки зелених, щоб мати робочу більшість в ірландському парламенті.

Лідери партій та їх переговорні групи досягли домовленості про коаліційну угоду раніше в червні.

Fianna Fáil, Fine Gael беруть свій початок у громадянській війні в Ірландії майже 100 років тому і ніколи не були в коаліції разом.

Майкл Мартін, як очікується, буде прем’єром протягом двох з половиною років, а потім передасть цю роботу Лео Варадкару, лідеру Fine Gael і виконувачу обов’язків прем’єра у даний час.

Читайте також Уряд із двома прем'єрами: яку ціну сплатить Ірландія за вихід із політичної кризи.