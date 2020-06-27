В Ирландии определились, кто будет новым премьер-министром
Лидер ирландской партии Fianna Fáil Майкл Мартин после соответствующего голосования в парламенте возглавит правительство страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
В пятницу члены Fianna Fáil, Fine Gael и Партии зеленых поддержали правительственную программу, проложив путь к исторической коалиции.
Выборы в Ирландии прошли в феврале, но ни одна партия не получила большинства голосов. Коалиционные переговоры были затем остановлены пандемией коронавирус.
Две большие партии нуждались в поддержке зеленых, чтобы иметь рабочее большинство в ирландском парламенте.
Лидеры партий и их переговорные группы достигли договоренности о коалиционном соглашении ранее в июне.
Fianna Fáil, Fine Gael берут свое начало в гражданской войне в Ирландии почти 100 лет назад и никогда не были в коалиции вместе.
Майкл Мартин, как ожидается, будет премьером в течение двух с половиной лет, а затем передаст эту работу Лео Варадкару, лидеру Fine Gael и исполняющему обязанности премьера в настоящее время.
Читайте также Правительство с двумя премьерами: какую цену заплатит Ирландия за выход из политического кризиса.