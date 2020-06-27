В Ирландии определились, кто будет новым премьер-министром

Лидер ирландской партии Fianna Fáil Майкл Мартин после соответствующего голосования в парламенте возглавит правительство страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В пятницу члены Fianna Fáil, Fine Gael и Партии зеленых поддержали правительственную программу, проложив путь к исторической коалиции.

Выборы в Ирландии прошли в феврале, но ни одна партия не получила большинства голосов. Коалиционные переговоры были затем остановлены пандемией коронавирус.

Две большие партии нуждались в поддержке зеленых, чтобы иметь рабочее большинство в ирландском парламенте.

Лидеры партий и их переговорные группы достигли договоренности о коалиционном соглашении ранее в июне.

Fianna Fáil, Fine Gael берут свое начало в гражданской войне в Ирландии почти 100 лет назад и никогда не были в коалиции вместе.

Майкл Мартин, как ожидается, будет премьером в течение двух с половиной лет, а затем передаст эту работу Лео Варадкару, лидеру Fine Gael и исполняющему обязанности премьера в настоящее время.

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