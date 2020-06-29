У театрі Гельсінкі стався вибух, є потерпілий

У Гельсінському міському театрі стався вибух, одна людина постраждала і була госпіталізована.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Поліцію проінформували про інцидент у понеділок трохи згодом після полудня.

Згідно з попередніми даними, вибух стався в технічному приміщенні. Його причина поки що не встановлена.

Немає підозр, що вибух міг трапитися в результаті умисних дій.

За словами технічного директора театру Антті Рехтіярві, на момент події в будівлі було близько ста осіб.

Журналіст Yle повідомляє, що представників ЗМІ не пускають до будівлі. Всередині є кілька підрозділів поліції, рятувальники та аварійні служби.