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У театрі Гельсінкі стався вибух, є потерпілий

Понеділок, 29 червня 2020, 14:54

У Гельсінському міському театрі стався вибух, одна людина постраждала і була госпіталізована.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Поліцію проінформували про інцидент у понеділок трохи згодом після полудня.

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Згідно з попередніми даними, вибух стався в технічному приміщенні. Його причина поки що не встановлена.

Немає підозр, що вибух міг трапитися в результаті умисних дій.

За словами технічного директора театру Антті Рехтіярві, на момент події в будівлі було близько ста осіб.

Журналіст Yle повідомляє, що представників ЗМІ не пускають до будівлі. Всередині є кілька підрозділів поліції, рятувальники та аварійні служби.

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