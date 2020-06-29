В театре Хельсинки произошел взрыв, есть пострадавший

В Хельсинкском городском театре произошел взрыв, один человек пострадал и был госпитализирован.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Полицию проинформировали об инциденте в понедельник чуть позже после полудня.

Согласно предварительным данным, взрыв произошел в техническом помещении. Его причина пока не установлена.

Нет подозрений, что взрыв мог произойти в результате умышленных действий.

По словам технического директора театра Антти Рехтиярви, на момент происшествия в здании было около ста человек.

Журналист Yle сообщает, что представителей СМИ не пускают в здание. Внутри есть несколько подразделений полиции, спасатели и аварийные службы.