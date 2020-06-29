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Удар для Макрона: на місцевих виборах у Франції тріумфували "зелені"

Понеділок, 29 червня 2020, 16:26

За підсумками другого туру місцевих виборів, що пройшли у Франції 28 червня, в низці великих міст перемогли представники "зелених" та їх ліві союзники, що стало ударом для партії президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Відтепер "зелені" мери будуть у Ліоні, Бордо, Страсбурзі, Ансі, Безансоні, Пуатьє, Турі та низці інших, більш дрібних муніципалітетів.

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Перемога лівих в Парижі, Марселі, Монпельє, Руані, Ренні і інших містах також багато в чому була обумовлена коаліцією з "зеленими". 

"Ніколи ще у" зелених" не було стільки повноважень на муніципальному рівні", - зазначає видання L'Obs.

Мер Парижа соціалістка Анн Ідальго перемогла з великим відривом (48,5%), уклавши 2 червня альянс з "зеленими".

Центристська партія Еммануеля Макрона "Вперед, Республіко!" (LREM), яка має меншу підтримку на місцевому рівні, ніж на національному, не змогла перемогти у жодному великому місті. Рідкісним позитивом для Макрона стала перемога його  популярного прем'єр-міністра Едуара Філіппа у портовому місті Гавр.

Як повідомлялося, другий тур місцевих виборів у Франції, перенесений через пандемію, відбувся в умовах вкрай низької явки - понад 40%. Однією з причин міг стати острах громадян заразитися коронавірусом.  

Вибори відбувалися з безпрецедентними санітарними заходами безпеки. Вхід на дільниці дозволявся лише у захисній масці.

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Франція Макрон
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