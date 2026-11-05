ЗМІ: демократи у Сенаті США хочуть перевірити дії Маска через уповільнення Starlink для України

Комітет Сенату з питань міжнародних відносин надіслав листи приватним компаніям та адміністрації з вимогою зберегти документи напередодні очікуваних розслідувань під час наступної сесії Конгресу, яку контролюватимуть демократи.

Про це повідомив CNN помічник сенатора-демократа, передає "Європейська правда".

Були надіслані листи до Ілона Маска щодо уповільнення роботи системи Starshield в Україні. Також були надіслані листи до всіх портів, банків та приватних суб’єктів, причетних до угоди з постачання російського дизельного палива, зазначив помічник. Він додав, що "надсилання листів" з метою загального збереження документів особам, яких підозрюють у порушенні закону "або участі в певних діях", є "стандартною процедурою комітету".

Очікується, що в січні, коли демократи отримають більшість у Конгресі, вони докладуть значних зусиль для розслідування дій адміністрації Трампа за останні два роки.

Помічник зазначив, що з питань нагляду відбувається "інтенсивна комунікація", оскільки комітет переживає зміну керівництва. Як повідомили CNN джерела, старший член комітету сенаторка Джин Шахін йде на пенсію, а головою комітету, як очікується, стане сенатор Кріс Кунс.

Помічник також зазначив, що суттєвих змін до Закону про уповноваження на національну оборону (NDAA) не очікується. "Базовий текст як у Сенаті, так і в Палаті представників в основному узгоджений", – сказав він. Законопроєкт був ухвалений Сенатом у липні, але ще не пройшов голосування в Палаті представників.

Помічник зазначив, що якщо з війною в Ірані "станеться щось кардинальне", "демократи можуть спробувати просунути нові формулювання в обмін на голоси". Однак він зауважив, що в нинішньому Конгресі республіканці все ще мають більшість, тому малоймовірно, що вони підтримають обмеження повноважень президента Дональда Трампа в цьому питанні.

Раніше наглядовий орган Пентагону відхилив двопартійний запит сенаторів США про розслідування нещодавніх перебоїв у роботі Starlink і Starshield для України.

Видання The Wall Street Journal повідомило 22 жовтня, що президент США Дональд Трамп зателефонував керівнику SpaceX Ілону Маску й попросив його зняти обмеження щодо роботи Starshield.

Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX.

Зеленський підтвердив 24 жовтня відновлення роботи Starlink і Starshield "на швидкості, яка була до всіх обмежень".