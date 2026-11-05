У Польщі заявили, що готові до посередництва ЄС у справі з Конституційним судом

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек заявив журналістам у четвер, 5 листопада, що уряд готовий до посередництва з боку ЄС у вирішенні суперечки щодо Конституційного суду, однак Брюссель поки що не пропонував таких переговорів.

Про це повідомляє EUObserver, інформує "Європейська правда".

Зокрема, міністр юстиції заявив, що Варшава поки не зверталася з таким проханням до Євросоюзу.

"Ми відкриті до посередництва, але для танго потрібні двоє. Щоб дійти згоди, потрібно мати партнера, з яким можна поговорити", – сказав Вальдемар Журек.

Заява Журека пролунала на тлі конфлікту щодо складу найвищого суду Польщі, який виник після того, як президент Кароль Навроцький відмовився прийняти присягу суддів, обраних правоцентристською більшістю в парламенті.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прагне стабілізувати ситуацію і проведе переговори з президентом Навроцьким, повідомив журналістам Журек, не вдаючись у подробиці цих переговорів.

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свенчковського та його заступника Бартоломея Соханського.

У ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагалися потрапити до будинку суду.

Президент Кароль Навроцький заявив про "загрозу внутрішній безпеці" країни і скликав термінові консультації за участю представників парламентських сил.

Деталі читайте у статті: Польща йде під трибунал. Як конфлікт Туска і Навроцького переріс у конституційну кризу.