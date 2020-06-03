ЄС заборонив польоти авіакомпаніям з Вірменії

Європейська комісія заборонила виконання рейсів до країн ЄС авіакомпаніям, що базуються у Вірменії, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

Єврокомісія 2 червня оновила список ЄС з безпеки польотів - це список авіакомпаній, на які поширюється заборона на польоти або експлуатаційні обмеження в Європейському Союзі, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.

Усі авіакомпанії, сертифіковані у Вірменії, були додані у список після подальшої оцінки можливостей країни в галузі контролю за забезпеченням безпеки польотів. До списку увійшли шість вірменських авіаперевізників.

"Рішення про включення вірменських перевізників до Списку безпеки польотів ЄС було прийнято на основі одностайної думки Комітету з безпеки польотів. Комісія за сприяння Агентства з безпеки польотів Європейського Союзу готова співпрацювати і інвестувати в Вірменію для підвищення безпеки польотів", - сказала єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян.

Після оновлення в список загалом входять 96 авіакомпаній, яким заборонені польоти в небі ЄС.