ЕС запретил полеты авиакомпаниям из Армении

Европейская комиссия запретила выполнение рейсов в страны ЕС авиакомпаниям, базирующимся в Армении, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

Еврокомиссия 2 июня обновила список ЕС по безопасности полетов - это список авиакомпаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в Европейском Союзе, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности.

Все авиакомпании, сертифицированные в Армении, были добавлены в список после дальнейшей оценки возможностей страны в области контроля за обеспечением безопасности полетов. В список вошли шесть армянских авиаперевозчиков.

"Решение о включении армянских перевозчиков в Список безопасности полетов ЕС было принято на основе единодушного мнения Комитета по безопасности полетов. Комиссия при содействии Агентства по безопасности полетов Европейского Союза готова сотрудничать и инвестировать в Армению для повышения безопасности полетов", - сказала еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Вэлян.

После обновления в список в общей сложности 96 авиакомпаний, которым запрещены полеты в небе ЕС.