Одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн ще більше послабить карантин

Бельгія з 8 червня знову відкриє бари, ресторани та інші сфери соціального і культурного життя, але не нічні клуби.

Про це заявив міністр федерального бюджету Девід Кларінваль, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Коментарі міністра прозвучали перед засіданням уряду, на якому мають оголосити про подальше пом'якшення обмежень, запроваджених у зв'язку з поширенням коронавірусу.

"Всі сектори знову відкриються, але, на жаль, не для нічних клубів", - сказав Кларінваль. Відновлять роботу туристичні атракціони, кемпінги і кінотеатри, а також спортивні тренування і змагання без глядачів.

Кларінваль сказав, що бельгійцям буде дозволено зустрічатися з великою кількістю людей, що означає скасування правила, згідно з яким максимум чотири людини можуть відвідувати одне і те ж домогосподарство.

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В середу Бельгія повідомила лише про 70 нових випадків захворювання COVID-19.

З населенням в 11,5 мільйона осіб Бельгія є однією з країн, найбільш постраждалих від COVID-19, але вона почала поступово згортати карантинні заходи на початку травня.

Після відкриття непродовольчих магазинів минулого місяця країна дозволила часткову роботу школам, ринкам, музеям і зоопаркам. Бельгія також може прийняти рішення про відкриття своїх кордонів з європейськими країнами з 15 червня.

До теперішнього часу Бельгія повідомила в цілому про 58 685 випадків захворювання COVID-19 і 9 522 випадки смерті.

Нагадаємо, в середині травня в одній з лікарень Брюсселя прем'єр-міністра Бельгії Софі Вільмес розгнівані медичні працівники зустріли мовчазним протестом.