Одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран еще больше ослабит карантин

Бельгия с 8 июня вновь откроет бары, рестораны и другие сферы социальной и культурной жизни, но не ночные клубы.

Об этом заявил министр федерального бюджета Дэвид Кларинваль, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Комментарии министра прозвучали перед заседанием правительства, на котором должны объявить о дальнейшем смягчении запретов, введенных из-за распространения коронавируса.

"Все секторы снова откроются, но, к сожалению, не для ночных клубов", - сказал Кларинваль. Возобновят работу туристические аттракционы, кемпинги и кинотеатры, а также спортивные тренировки и соревнования без зрителей.

Кларінваль сказал, что бельгийцам будет разрешено встречаться с большим количеством людей, что означает отмену правила, согласно которому максимум четыре человека могут посещать одно и то же домохозяйство.

В среду Бельгия сообщила лишь о 70 новых случаев заболевания COVID-19.

С населением в 11,5 миллиона человек Бельгия является одной из стран, наиболее пострадавших от COVID-19, но она начала постепенно сворачивать карантинные мероприятия в начале мая.

После открытия непродовольственных магазинов в прошлом месяце страна разрешила частичную работу школам, рынкам, музеям и зоопаркам. Бельгия также может принять решение об открытии своих границ с европейскими странами с 15 июня.

До настоящего времени Бельгия сообщила в целом о 58 685 случаев заболевания COVID-19 и 9 522 случаи смерти.