Президент Косово уйдет в отставку, если суд подтвердит обвинения в военных преступлениях

Президент Косово Хашим Тачи подаст в отставку, если обвинительное заключение Специальной прокуратуры в Гааге против него будет подтверждено.

Об этом он сказал в специальном заявлении, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на косовское издание КОНА.

"Уверяю вас еще раз, я не предстану перед судом на этом посту. Если обвинительное заключение будет подтверждено, я немедленно уйду в отставку с поста вашего президента и предстану перед судом. Косово - это новое государство, но его лидеры должны вести себя как настоящие государственные деятели", - сказал Тачи.

Он отметил, что последовательно поддерживал инициативы по созданию судов для рассмотрения военных преступлений.

Тачи подчеркнул, что заявление прокуратуры сделало невозможным проведение важной встречи в Белом доме, что "нанесло сильный удар по возможности достижения мира между Косово и Сербией".

"Косово должно обеспечить стабильное функционирование государственных институтов при любых обстоятельствах. В этой новой и сложной главе только мы сможем двигаться вперед как на национальном, так и на международном уровнях. В ближайшие дни я буду консультироваться с политическими лидерами о дальнейших шагах", - сказал он.

Напомним, Специальная прокуратура направила обвинительный акт из десяти пунктов на рассмотрение Суда, обвинив Хашима Тачи, Кадри Весели и других в совершении ряда преступлений против человечности и военных преступлениях, в том числе убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках.