Литва знову запровадила обов’язкову ізоляцію для приїжджих з 50 країн

З понеділка двотижнева ізоляція вводиться для жителів Литви, які приїхали з 50 країн, включаючи Швецію, Росію і Білорусь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За даними МОЗ Литви, таке рішення прийнято тому, що в цих країнах зростає рівень захворювання.

Досі самоізоляція тільки рекомендувалася.

Крім того, залишається в силі заборона на приїзд іноземців з цих країн, за винятком тих, хто отримав спеціальні дозволи литовських відомств.

"Раніше ізоляція тільки рекомендувалася, але з 29 червня вони повинні в обов'язковому порядку провести 14 днів в ізоляції. Збирали дані про приїжджих з цих країн. Порядок посилили після того, як в деяких країнах світу ситуація погіршилася", – вказало міністерство.

За даними МОЗ Литви, список країн, де ситуація з коронавірусом складна, оновлюється щотижня. До таких держав відносяться країни, де за останні 14 днів фіксується більше 25 випадків захворювання на 100 000 жителів.

До Литви можна приїжджати, якщо рівень захворюваності за останні 14 днів становить 15-25 випадків на 100 000 жителів (їм рекомендують ізолюватися). У Литву на даний момент можуть приїжджати жителі 29 країн, включаючи Британію. Міністерство зазначає, що в Швеції рівень захворювання більше 25 випадків, тому іноземці звідти приїхати не можуть, а жителі Литви, які звідти приїжджають, з 29 червня повинні 14 днів провести в ізоляції.